Godfather of Harlem

Godfather of Harlem reinventa la storia del famigerato boss del crimine Bumpy Johnson (interpretato dal vincitore del premio Oscar® Forest Whitaker), che nei primi anni ’60, dopo un decennio in prigione, fece ritorno nel quartiere che un tempo governava, trovandolo nel caos. Con le strade controllate dalla mafia italiana, Bumpy deve affrontare i Genovese, una famiglia criminale, per riprendere il controllo. Durante la brutale battaglia, il boss forma un'alleanza con il predicatore radicale Malcolm X (Nigél Thatch) – portando l'ascesa politica di Malcolm nel mirino dello sconvolgimento sociale e una guerra di mafia che minaccia di distruggere la città. Godfather of Harlem mostra lo scontro fra la malavita criminale e il movimento per i diritti civili, durante uno dei periodi più tumultuosi della storia americana. Nonostante questa storia sia ispirata ad eventi reali, alcuni personaggi, caratterizzazioni, eventi, luoghi e dialoghi sono stati modificati o inventati a scopo di drammatizzazione. Con riferimento a tale immaginazione o invenzione, qualsiasi somiglianza con nomi, caratterizzazioni o storie reali di qualsiasi persona, viva o morta, o qualsiasi prodotto, entità o eventi reali è interamente frutto di finzione e non intende rimandare a nessun personaggio reale, storia, prodotto o evento.