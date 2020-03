Originali Marvel disponibili su Disney+

Unisciti ai giovani eroi della vita reale nella serie Marvel Hero Project, basata sulle loro storie e sull'impatto positivo che hanno su tutta la comunità. Questi ragazzi dedicano le proprie vite alla realizzazione di sforzi straordinari, celebrati dalla Marvel come dei veri supereroi e immortalati nel loro personale fumetto. Questi ragazzi non lo sanno ancora, ma stanno per essere introdotti in un gruppo d'élite, mentre si uniscono al Marvel Hero Project.