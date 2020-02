Dai un tocco di magia Disney ai tuoi piatti con la nuovissima collezione da cucina Disney Eats.

Se, come noi, vuoi essere sempre in compagnia di Minni e Topolino, sarai felice di sapere che la nuova collezione Disney Eats è disponibile da oggi in esclusiva nel shopDisney, dove troverai tutto il necessario per portare nella tua cucina la coppia più adorabile di sempre.