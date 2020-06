Anni ‘20 – Steamboat Willie

Primo cortometraggio d’animazione con Topolino a essere distribuito e primo cartone animato con sonoro sincronizzato. Mozzo birichino a bordo di un vaporetto, Topolino, per la gioia di Minni, suona “Turkey in the Straw” usando degli animali come strumenti musicali. Il capitano Pietro Gambadilegno non è affatto divertito e Topolino finisce in cambusa a pelare patate. Vi presentiamo questo titolo storico così com’è stato concepito in origine, anche se potrebbe contenere rappresentazioni culturali ormai superate.