Abbigliamento, accessori e giochi made in Auradon

Specchio, specchio delle mie brame, chi è il più stiloso del reame? I bambini cattivi troveranno pane per i loro denti grazie alla gamma di abbigliamento e accessori targata Descendants. Cerchi una tenuta da regina? Ispirati a Mal con un abito tutto glitter e tulle, ma abbinalo al chiodo in similpelle per far capire chi comanda.

Completa il look con gli stivaletti in similpelle con zip laterale, allacciatura a nastrini e borchie, per essere sempre un passo avanti rispetto agli altri. Vuoi essere cattivo, ma non troppo? Per te abbiamo in esclusiva la t-shirt con disegni a tema e la scritta “May the fiercest win”.

L’accessorio perfetto per coronare qualsiasi outfit è la collana ispirata a Uma, impreziosita da una conchiglia azzurra e due piccoli pendenti a forma di teschio e stella marina: elegante, ma grintosissima. Porta sempre con te le bambole di Audrey, Evie, Mal e Uma grazie all’irresistibile zaino Descendants in similpelle: borchie e bordo a contrasto in un sontuoso color oro, tasche piene di nascondigli e patch ricamate per mettere in spalla uno stile che lascia il segno.