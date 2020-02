Cucina Disney

Disney si affianca ai prodotti di marca per aiutare le famiglie a portare in tavola alimenti buoni ed equilibrati, facendo divertire i bambini con i loro Personaggi preferiti. Riconoscere i prodotti Cucina Disney è facile grazie alla banda verde che mette in evidenzia le loro principali caratteristiche in modo che sia semplice e veloce per i genitori fare scelte attente per l’alimentazione dei propri figli.