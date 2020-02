Accessori per un Halloween da incubo

Se per te la paura va assunta solo a piccole dosi, o se vuoi limitarti ad aggiungere un tocco dark al tuo guardaroba, scopri i nostri fantasmagorici accessori a tema. Le spille ispirate a Hocus Pocus, Nightmare Before Christmas, all’Haunted Mansion e altri grandi classici faranno la differenza tra un look da sbadiglio e uno da brivido.

Se invece cerchi un accessorio per capelli che ti distingua dalla massa, con i nostri cappelli e cerchietti con orecchie o corna avrai la festa in testa. Non dimenticare di mettere in spalla una delle nostre incantevoli borse, realizzate con materiali di qualità superiore e curate nei particolari con macabri ricami, dettagli in rilievo e tasche comode per fare scorta di dolcetti (e scherzetti). Se sei un vero amante di Halloween, o anche solo un fantasma improvvisato, i nostri prodotti a tema sono perfetti per te.