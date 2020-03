I film più amati al mondo

Un’occasione senza precedenti! Nessuno ha mai avuto accesso contemporaneamente a tutti gli storici tesori della produzione Disney: grandi classici come Dumbo, Pinocchio, Fantasia, La Carica dei 101, Gli Aristogatti, Alice nel Paese delle Meraviglie, Robin Hood, Peter Pan, Cenerentola, La Spada nella Roccia o La Sirenetta, accanto a recenti blockbuster come Frozen o Aladdin. Questi film molto amati si affiancheranno alle serie Disney Channel come Violetta e Hannah Montana e agli inediti come Stargirl e Timmy Frana (un delizioso film tratto dal best-seller internazionale omonimo, con la regia del premio Oscar Tom McCarthy, presentato all’ultimo Sundance Festival). Non mancheranno le proposte per i più piccoli con, tra gli altri, tutti i titoli con protagonista Topolino, PJ Masks-Superpigiamini, Dottoressa Peluche, Vampirina, Jake e i Pirati dell'Isola che non c'è. Nei prossimi mesi saranno disponibili in esclusiva anche 2 produzioni originali italiane, Penny on M.a.r.s., già serie di culto tra gli adolescenti, e l’inedita I Cavalieri di Castelcorvo, un innovativo mistery per i più piccoli.