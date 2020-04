Mese nuovo e quindi nuovi contenuti su Disney+! Ecco alcuni dei titoli di aprile.

Ora che sei abbonato a Disney+ e hai iniziato ad esplorare il suo inesauribile tesoro di film e serie a portata di mano, probabilmente ti starai chiedendo cos’altro abbiamo in serbo per te per questo mese. Oltre a tutti i nuovi episodi della epica serie di Star Wars “The Mandalorian”, la docu-serie mozzafiato “Dietro le Quinte dei Parchi Disney: The Imagineering Story” e il favoloso musical “High School Musical: The Musical: La Serie"; ecco alcuni nuovissimi titoli fra cui scegliere questo mese su Disney+.