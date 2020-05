Cosa guardare su Disney+ a maggio:

Star Wars Day

Maggio è fantastico e non solo perché in inglese con il nome del mese puoi costruire un gioco di parole che rimanda alla frase più celebre di Star Wars: May the 4th be with you! Ecco alcuni dei nuovi film e serie di Star Wars in arrivo su Disney+ questo mese.

Star Wars: L'Ascesa Di Skywalker

A maggio su Disney + la saga degli Skywalker giungerà a conclusione. Parti per un viaggio epico verso una galassia lontana lontana, dove nasceranno nuove leggende e avrà luogo la battaglia finale per la libertà.

Disney Gallery: The Mandalorian

Scopri il dietro le quinte di The Mandalorian in questa esclusiva serie originale Disney+. Ogni capitolo esplora un diverso aspetto della prima serie televisiva live action ambientata nella galassia di Star Wars, attraverso interviste e scene inedite presentate da Jon Favreau.



Star Wars Resistance Stagione 2

Questo mese approda su Disney+ la seconda stagione della popolare serie animata dell’universo di Star Wars. Segui le avventure del pilota della Nuova Repubblica Kazuda Xiono, reclutato dalla Resistenza per spiare il Primo Ordine.

L’Impero dei Sogni: la storia della trilogia di Star Wars

Un film documentario del 2004 diretto da Kevin Burns e narrato nella versione originale da Robert Clotworthy, che descrive le fasi della realizzazione della trilogia originale di Star Wars: Guerre Stellari (1977), L’Impero Colpisce Ancora (1980) e Il Ritorno dello Jedi (1983), e spiega come questi film abbiano cambiato per sempre il volto del cinema.