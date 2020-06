Cosa guardare su Disney+ a giugno:

Frozen 2: Dietro le Quinte

Siamo sicuri che “Frozen 2 - Il Segreto di Arendelle” sia diventato uno dei tuoi film d'animazione Disney preferiti fin da subito. In questa serie in 6 episodi, i filmmakers, gli artisti, i compositori e il cast aprono le porte alle telecamere per rivelare il duro lavoro, la passione e la collaborazione necessari per creare uno dei film più attesi dei quasi cento anni di produzione dei Walt Disney Animation Studios. Per la prima volta, le telecamere hanno potuto catturare uno spaccato illuminante - e a volte sbalorditivo - delle sfide e dei progressi, della maestria, la creatività e la complessità insite nella creazione del più grande film animato di tutti i tempi.