Cancelleria

Affronta con slancio la vita di tutti i giorni con questo taccuino “Anyone Can Cook” di Gusteau’s, tratto dal libro di ricette preferito di Remy di Ratatouille e per scriverci usa la penna “La Ratatouille” di questa meravigliosa collezione di penne di locali Pixar, come il l’asilo Sunnyside di Toy Story 3, Buy and Large di WALL-E e il Corpo Decontaminazione Antibambino di Monsters & Co.