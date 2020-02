Abbigliamento estate

Inizia alla grande la stagione estiva con una nuova t-shirt firmata shopDisney. Da Vaiana a Minou, da Paperino, ce n’è per tutti i gusti in questa nuova selezione estiva. Dai un tocco di brio al guardaroba dei tuoi bambini con questa t-shirt di Minni decorata con simpatici lama, fiocchi e pon-pon... Cosa c’è di meglio per rilassarsi a bordo piscina? Se Minni non è la preferita dei tuoi bimbi, allora dai un’occhiata alla nuova t-shirt di Topolino, dove il nostro eroe è ritratto con un’espressione sorpresa, la stessa che avranno i tuoi bambini quando vedranno questa maglietta! Se invece cerchi un look più deciso, questo abito con Minni e tanti coloratissimi fenicotteri è così estivo che dovrai metterti gli occhiali da sole per guardarlo. E non finisce qui, il divertimento raddoppia con la versione per adulti!