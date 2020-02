A tutti i collezionisti! Ecco a voi la collezione Disney Princess Charms, una nuova linea di gioielli per principesse semplicemente adorabile, disponibile soltanto su shopDisney.

Tutti i mesi verrà presentato un esclusivo charm di una Principessa Disney, a partire da Aurora, la principessa dei pisolini, il 26 gennaio. I charm sfoggiano splendide immagini della Principessa, sono circondati da due perline in vetro del colore caratteristico della Principessa. I bracciali sono disponibili in due diverse dimensioni, una per adulti e una per bambini. Completando la collezione, alla fine dell’anno avrai un bracciale con tutti i charm delle 12 Principesse.