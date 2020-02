Belle: disponibile dal 15 ottobre

Belle, la protagonista della “Bella e la Bestia”, è pronta per un ingresso trionfale con il suo incantevole abito: una sontuosa stoffa dorata si alterna a un elegante tessuto nero, in una combinazione di colori inedita per Belle, regale e splendida più che mai. I dettagli evocano la celebre rosa che ha segnato la sua storia, dal ricamo della sottogonna al tessuto dorato e impreziosito di strass. Il fiore romantico per eccellenza compare anche sulla maschera ispirata alla Bestia, perfettamente abbinata al suo look.