Cars - Motori ruggenti, 2006

Un must per i patiti di motori – e per chiunque abbia mai pensato che i fanali delle auto somiglino ad occhi e le targhe a sorrisi (non saremo certo gli unici!). In un crescendo di emozioni, il film segue tre auto da corsa nella preparazione della gara di spareggio che deciderà il vincitore dell'ambita Piston Cup: ma chi alzerà la coppa? La leggenda sportiva The King, o l'eterno secondo Chick Hicks, ansioso di conquistarsi finalmente la gloria? Oppure l'esordiente di belle speranze Saetta McQueen? I preparativi per la corsa vanno a rotoli quando Saetta subisce un guasto pochi giorni prima della gara. Costretto a una deviazione, resta coinvolto in una serie di eventi imprevisti… Dopo aver tagliato il traguardo, dai un'occhiata anche a Cars 2 e Cars 3, anch'essi disponibili su Disney+.