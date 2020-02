Peluche Dumbo

Abbiamo sempre avuto un debole per Dumbo: le orecchie grandi, la sua storia commovente... non potevamo non innamorarci all’istante di questo nuovo tenerissimo peluche dell’elefantino capace di volare. Il peluche di Dumbo è identico al personaggio del film, con i suoi grandi occhi blu, le inconfondibili orecchie e la fascia rossa e oro. Un futuro di coccole e abbracci lo aspetta!