I segreti delle balene

In occasione della Giornata della Terra arriva su Disney+ "I segreti delle balene", la nuova serie in quattro parti targata National Geographic. Prodotta dal regista premio Oscar® e ambientalista James Cameron ("Avatar"), la serie si avventura in profondità nel mondo delle balene per testimoniarne le straordinarie capacità di comunicazione e le intricate strutture sociali, raccontando la vita e l’amore dalla loro prospettiva. Girato nel corso di 3 anni in 24 località del mondo, questo viaggio epico insegna come le balene siano molto più complesse e simili a noi di quanto si sia mai immaginato. Una storia intima di cui in pochissimi hanno avuto la fortuna di essere testimoni... fino ad ora.