Talenti spaziali

Basata sul bestseller di Tom Wolfe, la stagione composta da 8 episodi offre uno sguardo ispirazionale sui primi giorni del programma spaziale statunitense e sull’iconica storia dei primi astronauti americani, i Mercury Seven. Prodotta per National Geographic da Appian Way di Leonardo DiCaprio e Warner Bros. Television, Talenti Spaziali pone lo sguardo sul primo “reality show” americano, quando degli ambiziosi astronauti e le loro famiglie diventano improvvisamente delle celebrità, in competizione per il denaro, la fama e l’immortalità.