Noelle

Nella commedia natalizia di Disney+ Noelle, la figlia di Kris Kringle è piena di spirito natalizio, ma desidera fare qualcosa di “importante” come suo fratello Nick, che prenderà il posto del padre questo Natale. Quando Nick sta per crollare perchè si sente sotto pressione, Noelle gli suggerisce di prendersi una pausa e di andarsene... ma quando lui non torna, deve ritrovare suo fratello e portarlo indietro in tempo per salvare il Natale.