The Falcon and The Winter Soldier

"The Falcon and The Winter Soldier" dei Marvel Studios vede protagonisti Anthony Mackie nel ruolo di Sam Wilson, alias The Falcon e Sebastian Stan nel ruolo di Bucky Barnes, alias The Winter Soldier. I due, che si sono uniti nei momenti finali di "Avengers: Endgame", si alleano in un'avventura intorno al mondo che mette alla prova le loro abilità e la loro pazienza. Diretta da Kari Skogland con Malcolm Spellman come capo sceneggiatore, la serie di sei episodi vede anche Daniel Brühl nei panni del Zemo, Emily VanCamp nei panni di Sharon Carter e Wyatt Russell nei panni di John Walker.