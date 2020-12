Onward

Nel film Disney e Pixar "Onward", due fratelli elfi adolescenti, Ian e Barley Lightfoot, hanno l'inaspettata opportunità di trascorrere un giorno in più con il loro defunto padre e intraprendono una straordinaria missione a bordo dell’epico furgone di Barley, Ginevra. Come ogni missione che si rispetti, il loro viaggio è pieno di incantesimi, mappe misteriose, ostacoli insormontabili e scoperte incredibili. Ma quando la coraggiosa mamma dei ragazzi, Laurel, si allea con la Manticora, una ex guerriera in parte leone, in parte pipistrello e in parte scorpione, e inizia a cercarli. Nonostante le pericolose maledizioni, questo singolo magico giorno potrebbe significare molto più di quanto avessero mai immaginato.