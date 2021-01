I Simpson S31

Vincitore dell'Emmy® Award 2019 per il Miglior Programma Animato, "I Simpson" continua a far breccia nel cuore degli spettatori per la sua ironia irriverente nei confronti di tutto e tutti. Con il suo umorismo sovversivo e l'irresistibile arguzia, la serie ha lasciato un'impronta indelebile sulla cultura pop americana, e i suoi protagonisti - Homer, Marge, Bart, Lisa e Maggie - sono delle icone televisive. La stagione 31 è in arrivo su Disney+.